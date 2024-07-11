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Чи підвищать зарплату українцям 2024 року: прогноз Мінекономіки

Чи підвищать зарплату українцям 2024 року: прогноз Мінекономіки

Фото: ТСН.ua

Виплати залишаться незмінними.

Економіка України серйозно постраждала внаслідок повномасштабного вторгнення РФ. Наразі ситуація почала покращуватися, одна до кінця року мінімальна зарплата українців залишиться незмінною.

Про це повідомляє Мінекономіки.

У відомстві скоригували очікування щодо змін у розмірі зарплати протягом цього року.  Показник зростання споживчих цін також буде іншим.

Відповідно за підсумком 2024 року очікується:

  • номінальний обсяг ВВП – 7 484,7 млрд грн
  • реальне зростання ВВП на рівні 3,5%
  • індекс споживчих цін – 105,4% (у середньому до попереднього року), 107,9% 
  • середньомісячна зарплата працівників – 20 581 гривень, номінальна, скоригована на індекс споживчих цін – 112,0% до попереднього року

Нагадаємо, Мінфін оприлюднив прогноз мінімальної зарплати на 2024-2026 роки і вказав на повернення індексації (поки що для бюджетників). Розмір мінімальної зарплати від 1 січня 2024 року становив 7100 грн, від 1 липня 2024 – 8000 грн.

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