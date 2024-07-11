Російські війська вдарили ракетами по Сумській області

Вночі 11 липня армія агресорки Росії завдала ракетного удару по Сумській області. Окупанти вдарили балістичними ракетами "Іскандер-М".

Про це повідомили у пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації.

"Кролевецька громада: завдано удару балістичними ракетами (два вибухи)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті атаки отримала поранення одна людина.

Як повідомлялося, вночі росіяни атакували Україну "Шахедами" і ракетами. Повітряні сили заявили, що ракети вдарили по Сумській області. ППО збила шість дронів.

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