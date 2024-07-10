Відомий український співак просто під час концерту впав зі сцени на глядачів

Інцидент стався з Валерієм Харчишиним під час виступу "Другої Ріки" у Львові.

Український співак, лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин впав зі сцени просто під час концерту.

Інцидент стався під час виступу колективу у Львові. Валерій Харчишин саме виконував на сцені трек "Вже не сам". Коли артист співав куплет, то оступився та полетів зі сцени на підлогу, де стояли глядачі.

Схоже, серйозних травм Валерій Харчишин не зазнав, адже з усмішкою підвівся на ноги та продовжив виконувати приспів пісні "Вже не сам". До речі, символічно, що музикант співав далі композицію дійсно не сам, а з фанами, які стояли поруч та підтримували його.

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин впав зі сцени просто на глядачів

Окрім того, одразу можна зрозуміти, що Валерій Харчишин співає наживо. Коли артист падав, то відволікся від пісні, а коли підвівся, то знову продовжив її виконувати.

Нагадаємо, нещодавно на концерті співачок alyona alyona та Jerry Heil у Львові теж було падіння. Щоправда, на підлогу полетів гуморист Тарас Яремій, який вів благодійний аукціон.

Відомий гуморист впав зі сцени на концерті alyona alyona та Jerry Heil

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