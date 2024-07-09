Чутки про хворобу Паркінсона у Байдена: що кажуть його лікар та Білий дім

ЗМІ звернули увагу на те, що експерт із хвороби Паркінсона вісім разів відвідував Білий дім за останні вісім місяців.

В американських ЗМІ ширяться припущення щодо стану неврологічного здоров’я президента США Джо Байдена. Подейкують, що в нього хвороба Паркінсона. Ці чутки прокоментували лікар Байдена та адміністрація президента.

Про це повідомляє Newsweek.

У зв’язку з припущеннями медіа про стан здоров’я Байдена його лікар Кевін О’Коннор прояснив обставини візитів невролога до Білого дому.

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Повідомляється, що як показують журнали відвідувачів, експерт із хвороби Паркінсона доктор Кевін Кеннард вісім разів відвідував Білий дім за останні вісім місяців. Він щонайменше один раз зустрічався з лікарем Байдена.

Питання про характер візитів Кеннарда були центральною темою на пресконференції в Білому домі 8 липня, коли журналісти вимагали від речниці Карін Жан-П'єр додаткових подробиць.

В оприлюдненій ввечері 8 липня записці О'Коннор сказав, що Кеннард є консультантом-неврологом у Білому домі від 2012 року та приймає велику кількість пацієнтів у комплексі адміністрації, а не лише президента.

Єдина взаємодія Кеннарда з Байденом полягала в проведенні "детальних неврологічних обстежень" під час трьох щорічних медоглядів президента. Під час цих обстежень не було виявлено жодних серйозних проблем, запевнив О’Коннор.

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"Я хочу поділитися з вами передісторією того, чому доктор Кевін Кеннард відвідав Білий дім. Доктор Кеннард був консультантом з неврології в медичному відділенні Білого дому від 2012 року. Його обрали через його широкий досвід і знання в галузі неврології. Доктора Кеннарда було обрано для виконання цього обов’язку не тому, що він фахівець з рухових розладів, а тому, що він є висококваліфікованим і високоповажаним неврологом тут, у Walter Reed (медичний центр – ред.), і у військовій системі охорони здоров’я, з дуже широким досвідом, що робить його гнучким для оглядів різноманітних пацієнтів і проблем", – пояснив лікар Байдена.

О’Коннор також дав зрозуміти, що президент США "не відвідував невролога, окрім свого щорічного огляду". Це свідчить про те, що Байден навряд чи страждає від серйозного неврологічного захворювання.

Водночас Карін Жан-П'єр заявила, що у Байдена немає і не було хвороби Паркінсона.

"Чи проходив президент лікування від хвороби Паркінсона? Ні. Чи проходить він зараз лікування від хвороби Паркінсона? Ні. Чи приймає він якісь ліки від хвороби Паркінсона? Ні", – сказала речниця Білого дому, відповідаючи на запитання журналіста

Вона зазначила, що Байден тричі відвідував невролога в межах щорічних медоглядів.

До слова, за інформацією видання Axios, у США з щодня зростає кількість представників Демократичної партії, які виступають за те, аби Байден зняв свою кандидатуру з виборів президента.

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