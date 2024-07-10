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В Одесі вночі пролунала серія вибухів

В Одесі вночі пролунала серія вибухів

Ворог обстріляв Одесу / Фото: Associated Press

Ворог атакував місто керованими авіаційними ракетами.

В ніч проти 10 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що в місті пролунало кілька вибухів після оголошення ракетної небезпеки.

Моніторингові канали повідомляли, що ворог запустив по місту керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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