В Одесі вночі пролунала серія вибухів

В ніч проти 10 липня в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

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Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що в місті пролунало кілька вибухів після оголошення ракетної небезпеки.

Моніторингові канали повідомляли, що ворог запустив по місту керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Україну декількома групами ударних безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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