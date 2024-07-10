На Сумщині пролунало 67 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

Зноб-Новгородська громада: здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання з БПЛА вибухових пристроїв (6 вибухів) та удар FPV- дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади та завдали удару FPV-дроном (1 вибух).

Хотінська громада: зафіксовано удар БпЛА літакового типу дальньої дії (1 вибух). Ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу «НАР» (4 вибухи). Також були обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

Великописарівська громада: ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу «НАР» (6 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (3 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (2 вибухи).

Середино-Будська громада: завдано ударів FPV-дронами (2 вибухи).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (6 вибухів).

Глухівська громада: здійснено удар FPV- дроном (1 вибух)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакує Україну декількома групами ударних безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.

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