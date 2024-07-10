На Сумщині пролунало 67 вибухів

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 24 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Всього було зафіксовано 67 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.
Зноб-Новгородська громада: здійснено удари FPV-дронами (4 вибухи).
Білопільська громада: відбулися скидання з БПЛА вибухових пристроїв (6 вибухів) та удар FPV- дроном (1 вибух).
Шалигинська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади та завдали удару FPV-дроном (1 вибух).
Хотінська громада: зафіксовано удар БпЛА літакового типу дальньої дії (1 вибух). Ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу «НАР» (4 вибухи). Також були обстріли з мінометів (6 вибухів) та артилерії (6 вибухів).
Великописарівська громада: ворожий гвинтокрил здійснив пуск ракет типу «НАР» (6 вибухів), мінометні обстріли (9 вибухів).
Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (3 вибухи), мінометів (3 вибухи) та скинув з БпЛА вибухові пристрої (2 вибухи).
Середино-Будська громада: завдано ударів FPV-дронами (2 вибухи).
Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (6 вибухів).
Глухівська громада: здійснено удар FPV- дроном (1 вибух)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакує Україну декількома групами ударних безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що у Дніпрі пролунали вибухи.
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