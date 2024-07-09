В Одесі пролунали вибухи: що відомо

Так, в Одесі 9 липня пролунали чергові вибухи. Їх зафіксували близько 15:52.

Про це повідомив міський голова Геннадій Труханов.

"Лишайтесь в укриттях", – додав він.

Загроза балістики з Криму

Згодом стало відомо про відбій повітряної тривоги. Втім за декілька хвилин її оголосили повторно. Є загроза балістики з Криму.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Знайти найближче укриття на інтерактивній карті "Бомбосховища/Укриття", – написав Труханов.

Нагадаємо, у суботу, 6 липня, в Одесі пролунав вибух. В Одеській області було оголошено повітряну тривогу.

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