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В Одесі стався вибух

В Одесі стався вибух

Вибух. / Фото: Associated Press

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В суботу, 6 липня, в Одесі було чутно вибух. В Одеській області оголошено повітряну тривогу. 

Про вибухи повідомили місцеві медіа та телеграм-канали.

"В Одесі було чутно вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Місцеві Телеграм-канали пишуть, що після вибухів над містом видно стовп диму. 

Дим в Одесі після вибухів. Фото: Телеграм-канал ОДЕССА ИНФО. / ©
Дим в Одесі після вибухів. Фото: Телеграм-канал ОДЕССА ИНФО.

Зауважимо, що повітряну тривогу в області було оголошено о 10:49. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня, а згодом - про ракету у напрямку регіону.

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