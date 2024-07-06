У ВР пропонують карати командирів через загибель бійців

У Верховній Раді обговорюють питання, яке передбачає покарання командирів військових частин за великі втрати в особовому складі.

Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив нардеп Руслан Горбенко.

"Ми часто разом з народною депутаткою Мар'яною Безуглою піднімаємо питання щодо відповідальності командирів. Нещодавно ми також обговорювали цю тему з головою фракції Давидом Арахамією. На мою думку, необхідно переглянути законодавство щодо притягнення до відповідальності військових командирів. Поки ми не будемо карати осіб, чиї накази призвели, наприклад, до загибелі особового складу, розкрадання майна бригади або отримання неправомірної вигоди, то військовослужбовці не матимуть мотивації виконувати свої обов'язки. Для того, щоб перемогти у війні, нам необхідно ретельніше ставитись до підбору командувачів бригад, батальйонів і так далі, включаючи підвищення рівня їхньої підготовки до посади. Нам не вистачає досвідчених командирів, які справді вболівають за боєздатність своєї військової частини, своєї бригади чи батальйону та покращують її", - сказав він.

Нагадаємо, найбільш шокувальною для суспільства стала трагедія у листопаді минулого року, у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на Запорізькому напрямку, коли ворог завдав ракетного удару по скупченню особового складу, який вишикували начебто для нагородження. Вище військове керівництво поки лише обіцяє з’ясувати усі обставини та покарати винних.

За словами військового експерта Ігоря Романенка, будь-яка оцінка діяльності командира під час війни завжди буде суб’єктивною з боку цивільних людей.

Він вважає, що не маючи повної картини усіх обставин події, не можна давати однозначну оцінку діям командирів. На війні буває по-різному, але для того, щоб робити висновки – потрібно знати усю інформацію зсередини.

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