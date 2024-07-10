Росія атакує Україну декількома групами ударних безпілотників: мапа тривог

Окупанти запустили БпЛА ввечері, 9 липня.
Російські загарбники в ніч проти 10 липня атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.
Російські загарбники запустили по Україні декілька груп ударних безпілотників ввечері, 9 липня.
Військові повідомляють, що група безпілотників перебуває на Вінниччині та рухається у західному напрямку.
"Група "шахедів" на Черкащині. Курсом на Київщину. Група "шахедів" на Дніпропетровщині, прямують на північ. "Шахеди" на Херсонщині, рухаються на Миколаївщину", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила по енергетичній інфраструктурі.
Крім того, ми раніше інформували, що на Чернігівщині виявили уламки "Шахеда": сапери знешкодили бойову частину.
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