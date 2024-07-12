Євросоюз, США та ще низка країн підписали Ukraine Compact

У договорі йдеться про реалізацію цілей, що прописані у двосторонніх угодах України.

Під час проведення саміту НАТО у Вашингтоні лідери України, США, Канади, країн Євросоюзу, а також Японії, за підсумками зустрічі Ukraine Compact підписали зобов’язання щодо підтримки України.

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Про це інформує Єврокомісія.

Договір підписали лідери Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ісландії, Італії, Японії, Латвії, Литви, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Іспанії, Швеції та Сполученого Королівства разом з президентом Європейської Ради, президентом Європейської комісії та президентом України.

У договорі йдеться про реалізацію цілей, що прописані у двосторонніх угодах України.

Підписанти зобов’язуються підтримувати Україну в обороні, надавши військову техніку, фінанси та навчивши українських військових. Це включає роботу через:

Контактну групу з питань оборони України,

Коаліцію можливостей,

Командування підтримки безпеки та підготовки для України,

Місію ЄС із надання військової допомоги Україні.

Також у договорі передбачено прискорення допомоги з розбудови майбутніх Сил оборони України до 2027 року з перспективою продовження цього процесу у 2030 роках.

У випадку нового нападу Росії на Україну після закінчення нинішньої війни, країни-підписанти зобов’язані швидко зібратися на найвищому рівні для визначення подальших кроків підтримки України.

Президент Володимир Зеленський назвав підписання договору успіхом для України, "оскільки він розвиває нашу архітектуру безпеки".

"Ми обов’язково виконаємо кожен пункт — енергії для цього в нас задосить", — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у резолюції НАТО назвали умови для вступу України до Альянсу.

Крім того, ми раніше інформували, що удари західною зброєю по РФ: Зеленський отримав "добрі сигнали".

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