У НАТО пояснили, чому так повільно передають Україні F-16

Високопоставлений представник Альянсу наголосив, що це дуже складний процес передавання на всіх етапах.

Передавання літаків американського виробництва F-16 Україні потребує багато часу, оскільки процес пов'язаний із підготовкою як пілотів, так і технічного складу, а також захищеної інфраструктури на місцях для ефективного застосування цих платформ.

Таке пояснення озвучив у четвер під час брифінгу на полях саміту НАТО в Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає "Укрінформ".

"Це дуже складний процес передачі на всіх етапах", – зауважив чиновник.

Співрозмовник пояснив, що йдеться не лише про переміщення літаків з однієї країни в іншу. Вони мають бути переконфігуровані зі стандартів однієї країни, де вони базувалися, до українських реалій. Це передбачає можливість їх розміщення на українських аеродромах, застосування наявних у ЗСУ систем озброєнь, переданих західними партнерами тощо. У цьому контексті також необхідно забезпечити безпеку аеродромів від потенційних ударів з боку РФ.

Винищувач F-16 / Фото: Lockheed Martin

Крім того, багато часу та зусиль займає підготовка як пілотів, так і персоналу, який обслуговує та ремонтує літаки, додав чиновник.

За словами співрозмовника, нинішні темпи передачі платформ F-16 Україні є суттєво швидшими за ті, що існують у мирний час, коли літаки зазвичай передаються між союзниками по Північноатлантичному альянсу.

Винищувач F-16 / Фото: ТСН.ua

Напередодні лідери США, Нідерландів і Данії заявили, що Україна отримає у своє розпорядження бойові літаки F-16 упродовж кількох тижнів.

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, Україні необхідно 128 західних винищувачів.

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