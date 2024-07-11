F-16 летять до України: Кулеба зробив важливу заяву

Вже цього літа в українському небі з'являться сучасні винищувачі F-16. Йдеться про першу хвилю постачань. Втім, Україна потребує більше літаків.

Про це в інтерв'ю "24 Каналу" повідомив в очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Я не можу поділитися маршрутом літаків F-16. Коли їх побачимо в українському небі, то я думаю, що всі питання будуть зняті. Ми обіцяли, що влітку 2024-го в українському небі будуть битися F-16, і ця обіцянка виконана. Це лише перша хвиля. Насправді,нам потрібно більше літаків, і питання постачання, надходження першої хвилі F-16 вже розв'язане", - наголосив міністр.

За словами Кулеби, Україна працює на перспективу - над збільшенням кількості літаків, які будуть передані Україні. Йдеться не лише про F-16, а й про отриманням інших західних моделей суден. Зокрема, МіГ-29, які є на озброєні дружніх країн.

"Це безперервний процес, тому що немає такого моменту у війні, коли ти кажеш: "Фух, я все зробив, F-16 прилетіли, Patriot приїхали, можна розслабитись". У жодному разі! Ще одне питання не розв'язалося, а ми вже починаємо працювати над наступним", - наголосив Дмитро Кулеба.

Окрім того, міністр наголосив, що всі системи Patriot, які можна буде знайти у світі та привезти до України, - будуть привезені.

"Усі системи Patriot, які можна буде знайти у світі і привезти в Україну, - вони всі будуть привезені. Це може зайняти десь більше часу, десь менше, але Україна потребує цього щита, і вона його отримає", - сказав він.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні заявив, що літаки F-16 вже летять до України. З його слів, триває передавання винищувачів, які прямують з Данії та Нідерландів.

Вже цього літа долучаться до захисту неба! F-16 прямують до України!

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