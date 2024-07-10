Літаки F-16 вже летять до України — Блінкен

До України вже відправлено довгоочікувані винищувачі F-16.
Процес передавання бойових літаків F-16 Україні вже розпочався.
Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
"Поки ми говоримо, зараз триває передавання літаків F-16, які прямують з Данії, прямують з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа", - зазначив держсекретар США.
Нагадаємо, перед самітом НАТО високопоставлений чиновник адміністрації президента США попереджав, що в рамках саміту "варто очікувати нових заяв щодо постачання до України літаків F-16". Загалом Україна має отримати 79 західних бойових літаків.
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