До України вже відправлено довгоочікувані винищувачі F-16.

Процес передавання бойових літаків F-16 Україні вже розпочався.

Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

"Поки ми говоримо, зараз триває передавання літаків F-16, які прямують з Данії, прямують з Нідерландів, і ці літаки будуть літати в небі України цього літа", - зазначив держсекретар США.

Літаки F-16 вже летять до України — Блінкен (відео)

Нагадаємо, перед самітом НАТО високопоставлений чиновник адміністрації президента США попереджав, що в рамках саміту "варто очікувати нових заяв щодо постачання до України літаків F-16". Загалом Україна має отримати 79 західних бойових літаків.

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