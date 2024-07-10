F-16 для України: у Норвегії зробили важливу заяву

Норвегія офіційно оголосила про передачу Україні шести винищувачів F-16. Перші літаки можуть відправити вже цього року.

Про це пише VG.

"Здатність України захистити себе від атак з повітря має вирішальне значення у її оборонній боротьбі проти Росії. Норвегія прийняла рішення передати Україні шість винищувачів F-16. Ми сподіваємося розпочати передачу літаків вже у 2024 році", — заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Про те, що Норвегія планує передати Україні винищувачі американського виробництва, Стьоре вперше заявив ще у серпні минулого року під час візиту до Києва. Однак тоді він не назвав ні кількості літаків, ні передбачуваних термінів їхнього відправлення в Україну.

Інші країни коаліції F-16 – Данія, Нідерланди та Бельгія – пообіцяли передати Україні значно більшу кількість бойових літаків, ніж Норвегія. Данія віддасть 19 літаків, Нідерланди пообіцяли 24, а Бельгія нещодавно оголосила, що їхній внесок складе 30 літаків.

Норвегія відмовилася від бойових літаків F-16 у 2021 році у зв'язку з поступовим введенням в експлуатацію нових винищувачів F-35. Але за повідомленнями норвезького уряду, 32 винищувачі F-16 ВПС Норвегії продали Румунії.

Видання зазначає, що перших винищувачів може бути перекинуто в Україну вже цього літа.

"І президент Зеленський, і міністр закордонних справ Кулеба неодноразово висловлювали велику подяку Норвегії за підтримку протиповітряної оборони та ясно давали зрозуміти, що винищувачі є надзвичайно важливим внеском у захист свободи та суверенітету України", – зазначив глава МЗС Норвегії Еспен Барт Ейде.

Імовірно, не всі передані Україні літаки одразу перекинуть на її територію. Частина з них, напевно, залишиться на території сусідніх країн, щоб уберегти їх від бомбардувань російського агресора.

При цьому кремлівський диктатор Володимир Путін вже пригрозив Заходу, що Росія вважатиме українські літаки за її межами своїми "законними цілями".

Невелика кількість українських пілотів зараз завершує програму навчання в Данії. Надалі підготовку українських пілотів, ймовірно, здійснюватиме Румунія.

За словами іспанського міністра оборони Бйорна Арільда Грама, оскільки Україна отримає більше навчених пілотів та допоміжного персоналу, учасники коаліції F-16 нададуть їй більше винищувачів.

Видання також зазначає, що з початком використання винищувачів F-16 на війні в Україні та збільшенням їхньої кількості зростатиме і потреба в озброєнні для них. Забезпечуватиме цю потребу спільними зусиллями будуть 11 країн: Бельгія, Канада, Данія, Люксембург, Нідерланди, Польща, Португалія, Румунія, Швеція, Великобританія та Норвегія.

Нагадаємо, за словами Анатолія Храпчинського, Росія взагалі не має літаків 5-го покоління, які могли б протистояти сучасним американським винищувачам F-16. Тому агресор, швидше за все, уникатиме прямих повітряних боїв.

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