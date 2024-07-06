У США анонсували нову інформацію щодо постачання Україні F-16

Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів до пілотування винищувачів F-16.

Вже наступного тижня, коли у Сполучених Штатах відбуватиметься саміт Північноатлантичного альянсу (НАТО), слід очікувати нових заяви щодо постачання до України літаків F-16.

Про це йдеться у повідомленні Укрінформу, з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США.

"Сполучені Штати вже понад рік готують українських пілотів на платформі F-16, і ми досягли значного прогресу",- зауважив представник адміністрації США.

Крім того, у відповідь на запитання, чи будуть на саміті НАТО заяви щодо F-16 для України, він висловив очікування, що "наступного тижня ми матимемо про що оголосити додатково" в цьому зв’язку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що розгортання F-16 в Україні може затриматися.

Крім того, ми раніше інформували, що українські аеродроми вже потерпають від російського полювання на F-16.

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