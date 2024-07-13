Скільки людей залишиться в Україні за 10 років: дані демографки

2033 року в Україні в кордонах 1991 року проживатимуть не більше 35 мільйонів громадян. І цей прогноз вважається оптимістичним.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова, пише РБК-Україна.

"Давайте забудемо про те, що у нас було 52 млн українців. 52 млн не буде ніколи. За найбільш оптимістичним варіантом 2033 року нас буде 35 млн, я говорю про Україну в кордонах 1991 року. Тобто в будь-якому випадку - повернемо ми всіх наших мігрантів, залучимо мігрантів з інших країн - скорочення населення України все одно буде", — спрогнозувала вона.

Елла Лібанова пояснює, що для підтримки чисельності населення на рівні 30 мільйонів потрібно щороку залучати приблизно 300 тисяч мігрантів. Відповідно, виникне питання про інтеграцію всіх цих людей в українське суспільство.

"Якщо ми не зможемо самі себе забезпечити робочою силою, а ми не зможемо, то доведеться когось запрошувати з інших країн. Скоріше за все, це будуть люди з менш розвинених країн. Зазвичай, це так відбувається. Але якщо в Україні будуть цікаві для молоді стартові умови, то можуть приїхати і поляки, і з країн Балтії, можуть приїхати і з Центральної Європи, Західної Європи - це абсолютно можливо", – додала вона.

Раніше повідомлялося, що Україна за показниками 2023 року стала країною із найнижчою народжуваністю у ЄС – очікуване значення становить 0,7 дитини на жінку.

За даними ООН, за кордоном перебуває понад 6,5 мільйонів українців. Це ті біженці, які поїхали через вторгнення Росії. Третина з них – це люди до 18 років.

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