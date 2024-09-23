СБУ знешкодила групу ГРУ РФ, яка готувала захоплення влади в Одесі

Було затримано керівника ворожого осередку та його помічника.

В Одесі військова контррозвідка Служби безпеки України та Державне бюро розслідувань була нейтралізована оперативно-бойова група російської військової розвідки.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Під час обшуків вилучено понад 70 одиниць вогнепальної зброї з оптичними прицілами, боєприпаси, бронежилети, шоломи, балістичні окуляри та інше тактичне спорядження.

За інформацією слідства, зловмисники планували силове захоплення державних установ на Одещині. Спочатку групу активували на початку повномасштабного вторгнення, але після невдач росіян її перевели в режим очікування. Активізували її знову влітку 2024 року, коли надійшли нові завдання.

Керівником групи виявився 49-річний мешканець тимчасово окупованого Криму, який переїхав до Одеси після захоплення півострова. Він почав формувати бойові загони під виглядом громадських організацій, які нібито займалися військовою історією, екологією та юриспруденцією. Насправді ж було створено підпільні групи, зокрема снайперів і штурмову групу. Фігуранти вербували людей із бойовими навичками і обіцяли їм "посади" в окупаційній адміністрації в разі захоплення Одеси.

Загалом до складу ворожого осередку увійшли понад два десятки осіб, які підпорядковувалися за військовою ієрархією. Усі вони наразі перебувають під слідством. Під час обшуків виявлено інструкції з підривної діяльності, холодну зброю з логотипом російських спецслужб і комп'ютерну техніку з доказами злочинів.

На основі зібраних доказів затриманим пред'явлено підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ який готував удари РФ по позиціях ЗСУ в Покровському

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