Росія завдала ракетного удару по Одесі: які наслідки

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Росія продовжує завдавати удари по містах України. Увечері 18 жовтня внаслідок російської ракетної атаки в Одесі було пошкоджено житлову забудову.

Про це повідомила Одеська обласна військова адміністрація.

«На місці виникла пожежа. Працюють рятувальні та оперативні служби. Наразі тривогу оголошено через рух ворожих ударних БПЛА над Одещиною», — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну небезпеку для Одеської області.

Нагадаємо, в Одесі СБУ затримала російського агента, який збирав координати мобільних груп ППО та штурмової бригади "Лють" для ракетно-дронових атак. Його цілями були бази поліції та підрозділи ППО.

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