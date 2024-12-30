Скільки ЗСУ перебуватимуть на Курщині: відповідь військового експерта

Якщо ситуація на Курщині стане небезпечною, президент України Володимир Зеленський дасть наказ військам вийти.

Про це в етері "КИЇВ24" розповів Олексій Гетьман, військовий оглядач та аналітик, майор запасу.

"Завдання не тримати там території, а примусити ворога тримати там велику кількість власних військ. Вийшли з Курщини, зайдемо на Брянщину, питань нема. Ми будемо там перебувати стільки, скільки буде потрібно", — говорить Гетьман.

Нагадаємо, військове керівництво РФ стягнуло до Курської області понад 50 тисяч військових. Зокрема, і солдатів з Північної Кореї. Це одна з причин того, що росіяни витіснили ЗСУ з 40% із 984 кв. кілометрів території, яку раніше зайняли українці.

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