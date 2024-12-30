Сколько ВСУ будут находиться на Курщине: ответ военного эксперта

Задача сил обороны не удержать территории Курской области, а заставить врага держать там большое количество собственных войск.

Если ситуация в Курщине станет опасной, президент Украины Владимир Зеленский даст приказ войскам выйти.

Об этом в эфире "КИЕВ24" рассказал Алексей Гетьман, военный обозреватель и аналитик, майор запаса.

"Задачи не удержать там территории, а заставить врага держать там большое количество собственных войск. Вышли из Курщины, зайдем на Брянщину, вопросов нет. Мы будем там находиться столько, сколько потребуется", — говорит Гетьман.

Напомним, военное руководство РФ взыскало в Курскую область более 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи. Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, которую раньше заняли украинцы.

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