Муженко объяснил, почему из Курской области ВСУ не выводят войска

В районе Курской области ВСУ остаются во избежание продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Об этом заявил бывший начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженными силами Украины (2014-2019 годы) генерал Виктор Муженко, пишет Радио Свобода.

"Если мы ослабим ту группировку, то противник будет иметь шансы еще быстрее продвигаться. Это во-первых. Во-вторых, там создана определенная группировка, которая на сегодняшний день, пожалуй, достаточна для того, чтобы проводить такие активные действия, при нашем отступлении тем. больше. Следующее. Если мы сейчас ведем бои на территории Курской области Российской Федерации, то при нашем уходе мы переносим эти действия уже на территорию Украины. Сумской области. И здесь возникает вопрос, что, грубо говоря, пылают дома не только в тех российских селах, но уже в украинских селах. И поэтому это и с военной точки зрения чисто», – сказал он.

Курскую операцию он назвал успешной благодаря удачно реализуемому принципу "внезапности".

Генерал отметил, что операция имела мощный политический и имиджевый эффект, однако выразил сомнения в ее формате, сроках и целесообразности рейдовых действий. Он также подчеркнул, что операция еще не завершена, и ее подлинные цели остаются неизвестными.

За прошедшие сутки на Курском направлении отбиты 20 российских атак.

Напомним, представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявлял, что РФ получила приказ не допустить попадания солдат из Северной Кореи в украинский плен даже расстреливая раненых. Он не подтвердил факт попадания северокорейского солдата в плен.

Читайте также: