На 3-х направлениях идут интенсивные бои: враг терпит потери

На Восточном фронте зафиксированы бессчетные пробы атак со стороны РФ. Самыми горячими остаются Покровское, Кураховское и Времевское направления, где продолжаются тяжелые бои.

Об этом сообщило командование ОСУВ "Хортица".

Покровское направление

За прошедшие сутки именно здесь зафиксировано наибольшее количество боестолкновений Противник, в большинстве своем без применения бронетехники, пытался атаковать позиции ВСУ в районах Новоалександровки, Воздвиженки, Новоелизаветовки, Даченского, Шевченко, Песчаного, Лисовки, Нововасильевки, Возрождения и Новотроицкого. ВСУ ведут активную работу по выявлению и уничтожению вражеских штурмовых групп, пытающихся прорвать оборону. Противник продолжает накапливать силы для новых атак.

Харьковское и Купянское направления

В Волчанске и в районах Петропавловки, Загрызового и Лозового враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение.

Северское и Лиманское направления

На этих участках противник совершил атаки в районах Белогоровки, Новоегоровки, Копанки, Тернов, Торского и Григорьевки. Все пробы прорыва неприятеля были безуспешными.

Краматорское и Торецкое направления

Бои продолжались в районах Временного Яра, Предтечино, Белой Горы, Дилиевки, Ступочек и Торецкой. Все атаки противника отражены, украинские войска удерживают позиции.

Кураховское направление

Противник провел интенсивные штурмы в районах Дачного, Янтарного и в городской Кураховой застройке. Продолжаются тяжелые сражения, враг пытается воспользоваться численным преимуществом для развития наступления.

Времевское направление

Украинские защитники героически противостоят атакам противника в районах Константинопольского, Разлива, Константинополя, Времевки, Новоселки и Нового Комара. Проводятся мероприятия по выявлению и нейтрализации вражеских штурмовых групп.

Ситуация остается напряженной, но контролируемой. ВСУ продолжают защищать каждый клочок украинской земли, нанося противнику значительные потери.

Напомним, российские войска продолжают атаки на Торецк, используя штурмовые отряды, преимущественно состоящие из нарушителей дисциплины.

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