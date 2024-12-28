Выплаты ВПЛ: что будет с помощью в 2025 году

Получать социальные выплаты можно 15 и 28 числа каждого месяца.

Из-за войны, которую начала Россия, многие украинцы покинули свои дома и стали внутренне перемещенными лицами. Они могут обратиться за назначением помощи от государства.

Автоматически без дополнительного обращения выплаты будут получать наиболее уязвимые категории переселенцев, не имеющих возможности работать:

пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9444 грн

люди с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольные дети

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей — 3000 грн

для других лиц — 2000 грн

Напомним, согласно закону о государственном бюджете Украины на 2025 год, на социальную защиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, предусмотрено 81,8 млрд грн.

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