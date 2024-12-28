Виплати ВПО: що буде з допомогою 2025 року

Отримувати соціальні виплати можна 15 та 28 числа кожного місяця.

Через війну, яку розпочала Росія, багато українців залишили свої домівки та стали внутрішньо переміщеними особами. Вони можуть звернутися за призначенням допомоги від держави.

Автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати:

пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9444 грн

люди з інвалідністю I чи II групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворі діти

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування віком до 23 років, а також батьки-вихователі і прийомні батьки

Допомога для громадян, які проживають в Україні і мають статус внутрішньо переміщених осіб, становить:

для осіб з інвалідністю та дітей — 3000 грн

для інших осіб — 2000 грн

Нагадаємо, відповідно до закону про державний бюджет України на 2025 рік, на соціальний захист українців, які потрапили у складні життєві обставини, передбачено 81,8 млрд грн.

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