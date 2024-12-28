РФ ночью снова атаковала Украину "Шахедами": сколько сбили и какие последствия атаки

Из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в Николаеве.

В ночь на 28 декабря 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 16-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками других типов.

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Россияне запускали дроны из района Приморско-Ахтарска (Краснодарский край РФ).

По состоянию на 08:30 подразделениями РЭБ и мобильных огневых групп Воздушных Сил и Сил обороны Украины сбито 15 вражеских БПЛА в Николаевской области.

Из-за падения сбитых дронов повреждено имущество предприятия и многоквартирный дом в Николаеве. Обошлось без жертв и пострадавших.

Напомним, ночью , 28 декабря, в Николаеве прогремели взрывы во время дроновой атаки. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал о последствиях атаки "Шахедов" на город.

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