В Николаеве из-за атаки БпЛА загорелась крыша многоэтажки - ОВА

В Николаеве в результате атаки вражескими ударными беспилотниками загорелась крыша многоэтажки.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"В результате обстрела "Шахедами" предварительно горит крыша многоэтажки", — говорится в сообщении.

Кроме того, он заявил, что на место выехали все необходимые службы для выяснения информации.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 28 декабря прозвучала серия взрывов.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.