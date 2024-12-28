В Николаеве из-за атаки БпЛА загорелась крыша многоэтажки - ОВА

Соответствующие службы выясняют все обстоятельства.
В Николаеве в результате атаки вражескими ударными беспилотниками загорелась крыша многоэтажки.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
"В результате обстрела "Шахедами" предварительно горит крыша многоэтажки", — говорится в сообщении.
Кроме того, он заявил, что на место выехали все необходимые службы для выяснения информации.
Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве в ночь на 28 декабря прозвучала серия взрывов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.
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