В Ровно убийца-насильник, напавший на двух девушек, скоро выйдет на свободу: соседи боятся за жизнь детей

Если апелляцию не поддержат, Роман выйдет на свободу уже через несколько месяцев.

Его осудили за изнасилование и убийство 11-летней девочки в Ровно. А ровно через 10 лет он напал на соседку. ТСН уже рассказывала об этом нападающем в 2019-м. Тогда в полиции заявляли, что ему грозит пожизненное. Однако суд состоялся только сейчас и дал нападающему лишь более трех лет за решеткой.

Которые он уже отсидел. Так что через два месяца может вернуться домой. Ошеломленные соседи боятся за жизнь детей. Корреспондентка ТСН Анна Махно об этом подробно.



Они обнимаются и держатся за руки. Это их первая встреча – пришли рассказать ТСН о пережитых преступлениях. Ирина с портретом 11-летней сестры Екатерины. Ей бы сегодня было 26 лет, если бы ее не убили.

Скриншот с видео ТСН

И Юлия, на которую после освобождения из тюрьмы напал убийца девочки.

"Я потеряла сознание и уже в сознание пришла именно здесь", — говорит Юля.

Тогда Юлии было 24. Ее спасло то, что в момент нападения говорила с подругой по телефону. Она услышала сдавленный крик и сообщила на 102. Между тем нападающий затащил девушку в обмороке в заросли. Когда та пришла в себя, узнала соседа, осужденного за изнасилование и убийство школьницы.

“Страх такой, настоящий животный. Он пытался меня раздевать, но когда понял, что я оказываю достаточно такое сильное сопротивление, он начинает меня снова душить", — рассказывает Юлия Ткаченко.

Скриншот с видео ТСН

Когда девушка поняла, что вот-вот потеряет последние силы, начала с нападающим разговор. И благодаря этому смогла вырваться, заметив маячки полиции, которая ее уже искала.

"Руками и ногами, я была в одном кроссовке и скользко, и земля", — вспоминает Юлия.

Нападающий, увидев копов, бросился наутек. Его искали и полиция, и даже таксисты. На утро пришел в отделение сам, потому что не смог отказать Юлию не писать заявление. Звонил жертве, потому что не хотел снова в тюрьму.

Скриншот с видео ТСН

"Он месяц на свободе был и тогда напал на Юлю в тот день, 2 октября, когда Катя погибла, ровно 10 лет", — говорит сестра убитой девочки Ирина Масалова.

В тот день, говорят люди, 11-летняя Екатеринка вышла погулять во двор и пропала.



"Это страшно, тогда родители ходили по всем подъездам и искали ребенка", — говорит жительница Наталья Никитюк.



Тело школьницы обнаружили на недострое.



“Ребенок был весь синий. Изнасилование и убийство, механическая асфиксия", – говорит сестра убитой девочки Ирина Масалова.

Когда полиция задержала 16-летнего соседа, он признался во всем. Показывал все: куда шел, где спрятал, что делал.



Тогда его приговорили к 12 годам. По закону Савченко и за хорошее поведение вышел через неполных 10 и совершил очередное нападение. Следователи заявляли, что ему грозит пожизненное. А прокуроры просили по меньшей мере 12 за покушение на убийство, которым угрожал Юле.

Скриншот с видео ТСН

"Что он меня убьет, что он меня сейчас задушит", — говорит Юлия.



Но обвиняемый с адвокатом подали ходатайство.



"Что у него не было умысла на лишение жизни потерпевшей. Судом была изменена квалификация", — рассказал первый заместитель руководителя Ровенской окружной прокуратуры Евгений Михайличенко.



Покушение на убийство переквалифицировали на легкие телесные и покушение на изнасилование. И в этом декабре присудили мужчине 3 года и 4 месяца, которые в СИЗО он уже отсидел, даже с лихвой. Ошеломленные соседи боятся за жизнь детей.



"Это тогда он был подростком, а сейчас он уже дядей выйдет", — говорит жительница Наталья Никитюк.

Скриншот с видео ТСН

"Повторится та же история, потому что он психопат", — говорит Ирина Масалова, сестра убитой девочки.

"Это страшно, это опасность для общества его просто нельзя выпускать", — говорит жительница Ровно Татьяна Бондарчук.



Люди преувеличивают, утверждает адвокат обвиняемого.



"Он не опасен в такой степени, как его пытаются, скажем так осветить, нет", — говорит по телефону адвокат обвиняемого Владимир Цуняк.



Его коллега, независимая адвокат Татьяна Бидюк, говорит, если приговор вступит в законную силу, ничего не сделать.



"Что делать пострадавшим? На самом деле, они здесь не могут работать на опережение, это очень жаль, но они должны фиксировать все факты какого-то противоправного поведения и быть внимательными”, — говорит адвокат Татьяна Бидюк.



Соседи мужчины надеются на апелляционный суд, в который прокуроры уже готовят документы



"О возвращении к предварительной квалификации с целью дальнейшего назначения наказания в виде 12 лет лишения свободы", — говорит первый заместитель руководителя Ровенской окружной прокуратуры Евгений Михайличенко.

Если же апелляцию не поддержат, Роман выйдет на свободу уже через несколько месяцев. Юлия, после нападения до сих пор живущая на антидепрессантах, пытается преодолевать панические атаки от самой мысли о возвращении такого соседа.

"Это не стыдно говорить, я очень боюсь", — говорит Юлия Ткаченко.

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