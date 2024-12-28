В Николаеве раздались взрывы — СМИ

В Николаеве в ночь на 28 декабря прозвучала серия взрывов.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.

"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.

Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника в город.

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.

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