В Николаеве раздались взрывы — СМИ

Враг атаковал город беспилотниками.
В Николаеве в ночь на 28 декабря прозвучала серия взрывов.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
В сообщении указывается, что взрывы прогремели примерно в 00:25-00:30 ночи.
"В Николаеве слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед этим в Воздушных силах предупредили о приближении вражеского ударного беспилотника в город.
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.
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