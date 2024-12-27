В Запорожье раздался взрыв: куда прилетело

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.
В Запорожье поздно вечером 26 декабря раздался взрыв.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
В сообщении указывается, что взрыв прогремел примерно в 23:00.
Позже Федоров сообщил, что российские захватчики нанесли удар по промышленной инфраструктуре области.
"По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются", — говорится в сообщении.
Перед взрывом Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове раздаются сильные взрывы.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.
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