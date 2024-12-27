В Запорожье раздался взрыв: куда прилетело

Перед взрывом была объявлена воздушная тревога.

В Запорожье поздно вечером 26 декабря раздался взрыв.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

В сообщении указывается, что взрыв прогремел примерно в 23:00.

Позже Федоров сообщил, что российские захватчики нанесли удар по промышленной инфраструктуре области.

"По состоянию на данный момент информации о пострадавших нет. Масштабы разрушений устанавливаются", — говорится в сообщении.

Перед взрывом Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове раздаются сильные взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Сумах произошли взрывы.

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