Манмохан Сингх был главой Центрального банка страны и в 1991 году вывел Индию из худшего финансового кризиса в ее современной истории.

В четверг, 26 декабря, бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, чьи экономические реформы сделали Индию мировым государством, скончался в возрасте 92 лет.

Об этом сообщил действующий индийский премьер Нарендра Моди в сообщении в социальной сети X, отметив, что Индия "скорбит по поводу потери одного из своих величайших лидеров".

"Выходец из скромного происхождения, он стал уважаемым экономистом. Он также занимал разные правительственные должности, в том числе министра финансов, оставив сильный отпечаток на нашей экономической политике в течение многих лет. Его выступления в парламенте тоже были проницательными. Как наш Премьер-министр, он приложил много усилий по улучшению жизни людей”, — написал Моди.

Согласно заявлению Индийского института медицинских наук, которое цитирует индийское издание The Hindu, Манмохан Сингх был доставлен в больницу в Нью-Дели после того, как он потерял сознание, находясь дома. Медики применили реанимационные меры, однако его не удалось вернуть к жизни.

Сингху, который был премьер-министром с 2004 по 2014 год, приписывают толчок к экономическому буму в Индии, ставшей четвертой по величине экономикой Азии во время его первого срока.

Что известно о Манмохане Сингхе

Политик родился в 1932 году в деревне Гах, на территории современного Пакистана.

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Манмохан Сингх изучал экономику в Кембридже и Оксфорде. Он никогда не занимал выборную должность до того, как занял высшую должность в стране.

Он был главой Центрального банка страны и в 1991 году вывел Индию из худшего финансового кризиса в ее современной истории.

Во время его первого срока экономика Индии росла со скоростью 9% в год, что дало стране международное влияние, к которому она давно стремилась.

Он также заключил историческое ядерное соглашение с Соединенными Штатами, которое, по его словам, поможет Индии удовлетворить ее растущие энергетические потребности.

Известный как “Mr. Clean” (т.е. Мистер Чистый), Манмохан Сингх, тем не менее, имел запятнанный имидж за десять лет пребывания у власти после раскрытия ряда коррупционных скандалов.

Сингх, утверждавший, что история будет относиться к нему лучше, чем к его современникам, стал громким критиком экономической политики Нарендры Моди, в то же время предупреждая о рисках, которые для индийской демократии представляет рост межконфессионального напряжения.

Напомним, президент Владимир Зеленский отметил потенциальную роль премьер-министра Индии Наренды Моди в посредничестве мирных переговоров по прекращению войны, развязанной Россией.

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