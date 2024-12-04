Индия прекращает закупку оружия у России — Bloomberg

В то же время Нью-Дели увеличивает закупку оружия у стран Запада.

Индия резко сократила заказы на оборонное оборудование из России, вместо этого начала закупать это у стран Запада.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

В прошлом году Индия закупила у России 36% от общего объема оружия, тогда как в 2009 году этот показатель составил 76%. Это резкое изменение политики от страны, много лет закупавшей оружие у РФ.

Источники издания среди индийских чиновников говорят, что также были отложены планы по совместному с Россией созданию и производству вертолетов и современных истребителей.

Кроме того, планы арендовать у России подлодку для обучения своих военных Индия также решила отклонить, поскольку начала строить собственные субмарины.

Россия должна поставить Индии еще два военных корабля и батареи для противоракетного щита, которые были заказаны до начала российского вторжения в Украину.

Издание пишет, что Нью-Дели идет на шаги, чтобы уменьшить зависимость от Москвы, хотя правительство продолжает закупать у России дешевые энергоносители и оказывать дипломатическую поддержку российскому диктатору.

Индия стала больше закупать оружия и услуг у стран Запада, а также производить собственную при поддержке со стороны Соединенных Штатов и Франции.

Еще в 2018 году Индия заключила контракты на сумму почти 20 миллиардов долларов на продукцию, изготовленную в США. В октябре текущего года Индия согласовала сделку более чем на 3 миллиарда долларов на 31 беспилотник дальнего радиуса действия, которые производит американский оборонный гигант General Atomics.

Также индийские государственные компании близки к подписанию соглашения с американскими корпорациями о совместном производстве и усовершенствовании реактивных двигателей для легких боевых самолетов. Об условиях партнерства власти договорились во время государственного визита Моди в США в прошлом году.

Впрочем, Индия и РФ продолжают сотрудничество в сфере изготовления винтовок и ракет. Также РФ все еще доминирует на индийском рынке военной техники.

Кроме того, Индия зависит от российских ядерных технологий.

"Россия остается единственной страной, которая предлагает Индии свои атомные подлодки. Партнерство Индии с западными странами будет неполным, пока обе стороны не найдут способа обсудить ядерные вопросы", – резюмировал старший преподаватель Королевского колледжа Лондона, специализирующийся на военной и внешней политике Индии Мукерджи.

Напомним, ранее сообщалось, что в Индии разбился модернизированный российский истребитель.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия увеличила производство дронов для атак по Украине.

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