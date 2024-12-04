Індія припиняє закупівлю зброї у Росії - Bloomberg

Індія різко скоротила замовлення на оборонне обладнання з Росії, натомість почала закуповувати це у країн Заходу.

Про це йдеться у статті Bloomberg.

Минулого року Індія закупила у Росії 36% від загального обсягу зброї, тоді як у 2009 році цей показник становив 76%. Це різка зміна політики від країни, яка багато років закуповувала зброю у РФ.

Джерела видання серед індійських чиновників кажуть, що також були відкладені плани щодо спільного з Росією створення та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів.

Крім того, плани орендувати у Росії підводний човен для навчання своїх військових Індія також вирішила відхилити, оскільки почала будувати власні субмарини.

Росія повинна поставити Індії ще два військові кораблі та батареї для протиракетного щита, які було замовлено до початку російського вторгнення до України.

Видання пише, що Нью-Делі йде на таки кроки, щоб зменшити залежність від Москви, хоча уряд продовжує закуповувати у Росії дешеві енергоносії та надавати дипломатичну підтримку російському диктатору.

Натомість Індія почала більше закуповувати зброї та послуг у країн Заходу, а також виробляти власну за підтримки з боку Сполучених Штатів та Франції.

Ще у 2018 році Індія уклала контракти на суму майже 20 мільярдів доларів на продукцію, яку виготовили в США. У жовтні поточного року Індія погодила угоду на понад 3 мільярди доларів на 31 безпілотник дальнього радіуса дії, які виготовляє американський оборонний гігант General Atomics.

Також індійські державні компанії близькі до підписання угоди з американськими корпораціями про спільне виробництво та вдосконалення реактивних двигунів для легких бойових літаків. Про умови партнерства влада домовилася під час державного візиту Моді до США торік.

Втім Індія та РФ продовжують співробітництво у сфері виготовлення гвинтівок та ракет. Також РФ все ще домінує на індійському ринку військової техніки.

Крім того, Індія залежить від російських ядерних технологій.

"Росія залишається єдиною країною, яка пропонує Індії свої атомні підводні човни. Партнерство Індії із західними країнами буде неповним, поки обидві сторони не знайдуть способу обговорити ядерні питання", – резюмував старший викладач Королівського коледжу Лондона, який спеціалізується на військовій та зовнішній політиці Індії Аніт Мукерджі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії розбився модернізований російський винищувач.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія збільшила виробництво дронів для атак по Україні.

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