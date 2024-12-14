Миллиардер и основатель бренда Mango Исаак Андик погиб во время прогулки в горах

Бизнесмен любил горы и пешие прогулки и находился в хорошей форме.

В субботу, 14 декабря, один из самых богатых бизнесменов Испании, 71-летний основатель модного бренда Mango Исак Андик погиб после падения со 150-метровой скалы в горном массиве Монсеррат близ Барселоны.

Об этом сообщает испанское издание El Pais.

Бизнесмен любил горы и пешие прогулки и находился в хорошей форме.

Этот день он проводил со своей семьей, но в момент падения вместе с ним был только его сын Джонатан. Именно он позвонил в спасательную службу, сообщив, что его отец поскользнулся и упал в ущелье.

Инцидент произошел в труднодоступной местности. На место прибыл медицинский вертолет и карета скорой помощи.

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Однако врачи смогли лишь констатировать, что мужчина, случайно упавший по дороге в пещеры Сальнитре на тропе, ведущей в монастырь Монсеррат, умер.

Начато следствие по выяснению всех обстоятельств.

Исаак Андик считался самым богатым человеком в Каталонии и одним из самых богатых в Испании. Forbes оценивал его состояние в 4,5 миллиарда долларов.

Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил свои соболезнования семье господина Андика в публикации на X и похвалил бизнесмена, сказав: "Вся моя любовь и признание за его отличную работу и бизнес-видение, которые превратили эту испанскую фирму в мирового лидера моды".

Генеральный директор Mango Тони Руис сказал в заявлении, что смерть господина Андича была "неожиданной".

Напомним, австрийский миллиардер Рихард Люгнер, который в прошлом году активно искал невесту, скончался в возрасте 91 года спустя два месяца после женитьбы на шестой жене.

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