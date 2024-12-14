Мільярдер і засновник бренду Mango Ісак Андік загинув під час прогулянки в горах

Бізнесмен любив гори та піші прогулянки і перебував у хорошій формі.

У суботу, 14 грудня, один із найбагатших бізнесменів Іспанії, 71-річний засновник модного бренду Mango Ісак Андік загинув після падіння із 150-метрової скелі в гірському масиві Монсеррат поблизу Барселони.

Про це повідомляє іспанське видання El Pais.

Бізнесмен любив гори та піші прогулянки і перебував у хорошій формі.

Цей день він проводив зі своєю родиною, але в момент падіння разом із ним був лише його син Джонатан. Саме він зателефонував до рятувальної служби, повідомивши, що його батько послизнувся і впав в ущелину.

Інцидент трапився у важкодоступній місцевості. На місце прибув медичний гелікоптер та каретка швидкої допомоги.

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Однак лікарі змогли лише констатувати, що чоловік, який випадково впав дорогою до печер Сальнітре по стежці, яка веде до монастиря Монсеррат, помер.

Розпочато слідство для з'ясування усіх обставин.

Ісак Андік вважався найбагатшою людиною в Каталонії та однією з найбагатших в Іспанії. Forbes оцінював його статки в 4,5 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес висловив свої співчуття родині пана Андіка в публікації на X і похвалив бізнесмена, сказавши: “Вся моя любов і визнання за його чудову роботу та бізнес-бачення, які перетворили цю іспанську фірму на світового лідера моди".

Генеральний директор Mango Тоні Руїс сказав у заяві, що смерть пана Андіча була "несподіваною".

Нагадаємо, австрійський мільярдер Ріхард Люгнер, який минулого року активно шукав наречену, помер у віці 91 року через два місяці після одруження з шостою дружиною.

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