Надання ЗСУ ракет Taurus: Шольц зробив чергову заяву

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що було б помилковим постачати Україні далекобійну зброю, або дозволити удари вглиб російської території.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву німецького канцлера наводить n-tv.

Шольц підкреслив, що під його керівництвом Німеччина стала другим найбільшим військовим прибічником України.

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"Проте я, як і раніше, переконаний, що було б помилкою, якби зброя, яку ми надали Україні, була б задіяна для ударів вглиб РФ, або якби ми постачали зброю, здатну зробити саме це", – сказав він.

За словами Шольца, необхідно "за будь-яку ціну" не допустити конфлікту між РФ і НАТО.

"І якщо ніхто, крім нас, не володіє силою розуму, необхідною для ухвалення зважених рішень, то так тому і бути", – додав він.

Нагадаэмо, Шольц послідовно відмовляє Україні у постачанні далекобійного озброєння.

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