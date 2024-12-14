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Предоставление ВСУ ракет Taurus: Шольц сделал очередное заявление

Предоставление ВСУ ракет Taurus: Шольц сделал очередное заявление

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Поставлять Украине дальнобойное оружие было бы ошибкой, считает Олаф Шольц.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что было бы ошибочным поставлять Украине дальнобойное оружие или разрешить удары вглубь российской территории.

Как сообщает "Европейская правда", заявление немецкого канцлера приводит n-tv.

Шольц подчеркнул, что под его руководством Германия стала вторым крупнейшим военным приверженцем Украины.

"Однако я по-прежнему убежден, что было бы ошибкой, если бы оружие, которое мы предоставили Украине, было бы задействовано для ударов вглубь РФ, или если бы мы поставляли оружие, способное сделать именно это", – сказал он.

По словам Шольца, необходимо "любой ценой" не допустить конфликта между РФ и НАТО.

"И если никто, кроме нас, не обладает силой ума, необходимой для принятия взвешенных решений, то так потому и быть", – добавил он.

Напомним, Шольц последовательно отказывает Украине в поставке дальнобойного вооружения.

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