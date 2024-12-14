Что происходит в городе Курахово: командир "Айдара" объяснил

Преимущество в живой силе и огневых средствах кратно, в таких условиях держать оборону в плотной застройке очень трудно, можно сказать нереально, отметил Станислав Бунятов.

В городе Курахово враг продолжает продвигаться, в основном двигается вражеская пехота, точки высокого уровня сопротивления сразу накрывают КАБами.

Об этом сообщил командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман" на своем Telegram-канале "Говорят снайпер+" 14 декабря.

"Предпочтение в живой силе и огневых средствах кратно, в таких условиях держать оборону в плотной застройке очень трудно, можно сказать нереально", — написал "Осман".

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Бунятов отметил, что в таких случаях командиры подразделений должны думать о сохранении жизней своих бойцов и отводить их на заранее подготовленные позиции, если они есть.

Ранее сообщалось, что оккупация города Курахово является ключевой целью российских войск.

Напомним, как сообщил аналитическо-мониторинговый проект DeepState, в субботу, 14 декабря, в окне здания Кураховского городского совета появился российский флаг.

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