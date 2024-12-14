На горсовете Курахово заметили российский "триколор" — DeepState

В субботу, 14 декабря, в окне здания Кураховского городского совета появился российский флаг.

Об этом сообщает аналитико-мониторинговый проект DeepState, опубликовав в Telegram-канале коллаж с соответствующим фото.

Как утверждают аналитики, несмотря на то, что на карте боев за Курахово все еще обозначена официальная полоса линии обороны ОСУВ "Хортица", враг продолжает продвигаться вглубь города, постепенно занимая его центральную часть.

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В сообщении говорится, что российские оккупанты публикуют видео, на котором они снимают с домов украинскую символику в центре Курахово. Также россияне якобы взяли в плен 4 бойцов Сил обороны.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупация города Курахово является ключевой целью российских войск.

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