Что происходит на Кураховском направлении: командир "Айдара" объяснил

В Кураховской "кармане" сейчас активны штурмовые накаты. Враг полез сразу из нескольких направлений, выдвинув по 2-3 единицы БМП из каждого, регулярно подкрепляющий штурм двуногими.

Об этом пишет командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов.

Основные цели врага: Успеновка, направление Янтарное и Ганновка, там сейчас горячо. Основной плацдарм для работы – Дальнее, наши начинают уничтожать технику еще там, враг несет весомые потери техники и личного состава», – констатировал он.

К работе привлечены вспомогательные средства для поражения противника.

Напомним, для наступления на Покровское, Кураховское и Времевское направления Россия бросила около 150 тыс. личного состава. Оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути, ведущие к Курахово.

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