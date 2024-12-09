Курахово: военный обозреватель рассказал о ситуации в городе

Оккупанты проводят перегруппировку.
Курахово: враг закрепился вдоль западной части дамбы кураховского водохранилища.
Об этом заявил блоггер, военный корреспондент Богдан Мирошников в сообщении в социальных сетях.
В настоящее время оккупанты проводят перегруппировку и накапливают ресурсы, чтобы ударить позже сразу по двум направлениям — это будет с. Дачная и промка кураховской ТЭС.
В самом Курахово продолжаются бои за многоэтажки в центре города.
"Также понемногу начинаются бои за многоэтажки на юге, которые враг пока пытается обойти, но лобовые штурмы я бы не исключал. В остальном – без изменений", — добавил обозреватель.
"Но дело в том, что на северо-западе кураховского направления решается судьба всего выступления. И это может завершиться стремительным уходом из выступления, включая Курахово", — пояснил эксперт.
Напомним, в Курахово боевые действия ведутся уже с максимальной интенсивностью. Порой линия фронта проходит между этажами одного дома.
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