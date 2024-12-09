Курахове: військовий оглядач розповів про ситуацію у місті

Курахове: ворог закріпився вздовж західної частини дамби курахівського водосховища.

Про це заявив блогер, воєнний кореспондент Богдан Мiрошников у повідомленні у соціальних мережах.

На цей час окупанти проводять перегрупування та накопичують ресурси, щоб вдарити пізніше відразу по двох напрямках - це буде с. Дачне та промка курахівської ТЕС.

В самому Кураховому тривають бої за багатоповерхівки в центрі міста.

"Також потроху починаються бої за багатоповерхівки на півдні, які ворог поки намагається обійти, але лобові штурми я б не виключав. В іншому - без змін", - додав оглядач.

"Але річ у тому, що на північному заході курахівського напрямку вирішується доля всього виступу. І це може завершитися стрімким відходом з виступу, включно з м. Курахове", - пояснив експерт.

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Нагадаємо, в Кураховому бойові дії ведуться вже з максимальною інтенсивністю. Часом лінія фронту проходить між поверхами одного будинку.

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