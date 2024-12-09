Ворог запустив ударні дрони: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 9 грудня 2024 року росіяни випустили по Україні низку ворожих дронів.

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про 20-25 літальних апаратів.

Також за повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали:

Іванo-Франкiвщина;

Броварський р-н (Kиївщина);

Рівне/р-н;

Кам'янець-Подільський (Xмельниччинa);

Ніжин/р-н (Чернiгівщина).

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

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