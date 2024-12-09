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Ворог запустив ударні дрони: де пролунали вибухи

Ворог запустив ударні дрони: де пролунали вибухи

Росія збільшує дронові атаки по Україні / Колаж ТСН.ua

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.

У ніч проти 9 грудня 2024 року росіяни випустили по Україні низку ворожих дронів. 

За інформацією моніторингових каналів, йдеться про 20-25 літальних апаратів.

Також за повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали:

  • Іванo-Франкiвщина;

  • Броварський р-н (Kиївщина);

  • Рівне/р-н;

  • Кам'янець-Подільський (Xмельниччинa);

  • Ніжин/р-н (Чернiгівщина). 

Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.

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