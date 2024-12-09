Ворог запустив ударні дрони: де пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги.
У ніч проти 9 грудня 2024 року росіяни випустили по Україні низку ворожих дронів.
За інформацією моніторингових каналів, йдеться про 20-25 літальних апаратів.
Також за повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали:
-
Іванo-Франкiвщина;
-
Броварський р-н (Kиївщина);
-
Рівне/р-н;
-
Кам'янець-Подільський (Xмельниччинa);
-
Ніжин/р-н (Чернiгівщина).
Перебувайте в укриттях до відбою тривоги.
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.