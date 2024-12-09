Враг запустил ударные дроны: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
В ночь на 9 декабря 2024 года россияне выпустили по Украине ряд вражеских дронов.
По информации мониторинговых каналов, речь идет о 20-25 летательных аппаратах.
Также по сообщениям мониторинговых каналов, взрывы прогремели:
-
Ивано-Франковская;
-
Броварской р-н (Киевщина);
-
Ровно/р-н;
-
Каменец-Подольский (Хмельницкая область);
-
Нежин/р-н (Черниговщина).
Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.
Читайте также:
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.