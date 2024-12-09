Враг запустил ударные дроны: где раздались взрывы

Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В ночь на 9 декабря 2024 года россияне выпустили по Украине ряд вражеских дронов.

По информации мониторинговых каналов, речь идет о 20-25 летательных аппаратах.

Также по сообщениям мониторинговых каналов, взрывы прогремели:

Ивано-Франковская;

Броварской р-н (Киевщина);

Ровно/р-н;

Каменец-Подольский (Хмельницкая область);

Нежин/р-н (Черниговщина).

Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги.

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