На міськраді Курахового помітили російський “триколор” — DeepState

У суботу, 14 грудня, у вікні будівлі Курахівської міської ради з’явився російський прапор.

Про це повідомляє аналітично-моніторинговий проєкт DeepState, опублікувавши у Telegram-каналі колаж із відповідним фото.

Як стверджують аналітики, попри те, що на карті боїв за Курахове все ще позначено офіційну смугу лінії оборони ОСУВ “Хортиця”, ворог продовжує просуватися вглиб міста, поступово займаючи його центральну частину.

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У повідомленні йдеться, що російській окупанти публікують відео, на якому вони знімають з будинків українську символіку в центрі Курахового. Також росіяни начебто взяли в полон 4 бійців Сил оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупація міста Курахове є ключовою ціллю російських військ.

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