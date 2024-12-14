Россияне усиливают плацдарм на западном берегу Оскола – DeepState о боях на Харьковщине

Ситуация с подразделениями Сил Обороны в данном районе не очень утешительна.

Путинская армия расширяет свой плацдарм на западном берегу реки Оскол в Харьковской области. После захвата Масютовки оккупанты начали продвижение в сторону Двухлетней.

Об этом сообщили аналитики DeepState.

По их информации, оккупанты насыщают район пехотой, закрепляются и прилагают усилия, чтобы удержать занятую местность. Они также продолжают свое движение в поселок Двуречная, где понемногу занимают населенный пункт.

Из-за отсутствия должного администрирования в Силах обороны зачистка плацдарма не происходит. И по словам аналитиков, ситуация в этом районе не очень радужная.

"Существуют проблемы с боевой подготовкой некоторых бригад, а имеющееся подразделение, прибывшее для "тушения пожара" не имеет возможности творить "чудеса" имеющимися силами и средствами. Хорошие видео и подача неподходящей обстановки к реальности не поможет сделать так, чтобы кацапы исчезли", – говорится в сообщении.

В DeepState подчеркнули, что на данный район следует обратить внимание высшему командованию и не допустить увеличения зоны контроля противником, что может стать в будущем неприятным последствием.

Напомним, российские захватчики за прошедшие сутки оккупировали несколько населенных пунктов в Донецкой области.

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