Упорные бои продолжаются: Генштаб сообщил, где ВСУ сдерживают врага

Ситуация по всем направлениям сложная.

За прошедшие сутки на фронте всего зафиксировано 205 боевых столкновений. Активнее всего российские захватчики атаковали на Покровском, Времивском и Кураховском направлениях.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

На Харьковском направлении враг один раз штурмовал в районе населенного пункта Волчанск.

Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Колесниковки, Богуславки, Загрызового и Лозовой на Купянском направлении, где за сутки произошло 10 атак оккупантов.

За прошедшие сутки враг 24 раза атаковал на Лиманском направлении.

Один штурм противника отразили украинские защитники в районе Белогоровки на Северском направлении.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали шесть раз в районах Часов Яра и Ступочек.

Десять атак совершил враг на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк, Крымское и Дилиевка. Большинство атак противник направил на Торецк.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 62 наступательных действия агрессора.

Силы обороны отразили 27 вражеских атак на Кураховском направлении.

На Времивском направлении противник совершил 35 штурмов позиций ВСУ.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях минувших суток враг активных действий не совершал.

На Приднепровском направлении украинские войска отразили четыре атаки противника, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки на Курском направлении произошло 22 боестолкновения, враг нанес 13 авиационных ударов 19 управляемыми бомбами и совершил 399 артиллерийских обстрелов.

Ранее Генштаб сообщил, что за последние сутки Россия потеряла на фронте 1040 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 40 единиц автотехники и 53 БпЛА.

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