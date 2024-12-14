Генштаб сообщил о значительных потерях россиян

Россияне стремительно теряют и технику, и живую силу.

За последние сутки Россия потеряла на фронте 1040 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 40 единиц автотехники и 53 БпЛА.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили

личного состава – около 761160 (+1040) человек

танков ‒ 9539 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 19675

артиллерийских систем – 21102 (+24)

РСЗО – 1253

средства ПВО ‒ 1023

самолетов – 369

вертолетов – 329

БПЛА оперативно-тактического уровня – 20229 (+53)

крылатые ракеты ‒ 2861

корабли /катера ‒ 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 31217 (+40)

специальная техника ‒ 3644 (+2)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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