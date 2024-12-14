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Генштаб сообщил о значительных потерях россиян

Генштаб сообщил о значительных потерях россиян

Российские солдаты / Фото: Associated Press

Россияне стремительно теряют и технику, и живую силу.

За последние сутки Россия потеряла на фронте 1040 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 40 единиц автотехники и 53 БпЛА.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.12.24 ориентировочно составили

  • личного состава – около 761160 (+1040) человек
  • танков ‒ 9539 (+2)
  • боевых бронированных машин ‒ 19675
  • артиллерийских систем – 21102 (+24)
  • РСЗО – 1253
  • средства ПВО ‒ 1023
  • самолетов – 369
  • вертолетов – 329
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 20229 (+53)
  • крылатые ракеты ‒ 2861
  • корабли /катера ‒ 28
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 31217 (+40)
  • специальная техника ‒ 3644 (+2)

Ранее британская разведка сообщила, что российская армия ежедневно теряет в Украине убитыми и ранеными около 1500 солдат. В ноябре среднесуточные потери российских оккупационных войск в Украине (убитыми и ранеными) достигли нового рекорда.

Пентагон сообщил, что Россия потеряла 700 тысяч человек с февраля 2022 года и "потратила" более $200 млрд на войну.

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