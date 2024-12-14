Генштаб повідомив про значні втрати росіян

Росіяни стрімко втрачають і техніку, і живу силу.

За останню добу Росія втратила на фронті 1040 солдатів. Також ЗСУ знищили 24 артсистеми, 40 одиниць автотехніки та 53 БпЛА.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 14.12.24 орієнтовно склали

особового складу ‒ близько761160 (+1040) осіб

танків ‒ 9539 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 19675

артилерійських систем – 21102 (+24)

РСЗВ – 1253

засоби ППО ‒ 1023

літаків – 369

гелікоптерів – 329

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20229 (+53)

крилаті ракети ‒ 2861

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 31217 (+40)

спеціальна техніка ‒ 3644 (+2)

Раніше британська розвідка повідомила, що російська армія щодня втрачає в Україні вбитими та пораненими близько 1500 солдатів. У листопаді середньодобові втрати російських окупаційних військ в Україні (убитими і пораненими) досягли нового рекорду.

Пентагон повідомив, що Росія втратила 700 тисяч осіб від лютого 2022 року і "змарнувала" понад $200 млрд на війну.

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