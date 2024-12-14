День ангела 14 грудня: кого та як вітати з іменинами

14 грудня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 14 грудня

14 грудня 2024 року привітайте з іменинами Миколу, Філімона.

Микола — давньогрецьке ім'я, означає "переможець народів". В дитинстві дружелюбний, інколи гордовитий. В дорослому віці стає самостійним, не слухає інших, тому з ним часто важко знайти спільну мову.

Філімон — давньогрецьке походження, перекладається як "доброзичливий". В дитинстві пустотливий, але добрий хлопчик. В дорослому віці стає вразливим, йому складно миритися з невдачами у житті.

День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 14 грудня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю з Днем Ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує натхнення, здоров’я та сили. Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, любові та світла. Хай кожен день приносить нові можливості й щасливі миті!

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З Днем Ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав тебе від негараздів і допомагав у важкі хвилини. Нехай твоє життя буде наповнене щастям, гармонією та добром. Радості тобі в серці та успіхів у всьому!

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Вітаю з Днем Ангела! Хай твій небесний покровитель захищає тебе від усіх негараздів, освітлює твій шлях і наповнює твоє серце теплом та любов’ю. Нехай всі мрії збуваються, а поруч завжди будуть близькі та щирі люди.

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Зі святом твого Ангела! Бажаю, щоб він завжди вів тебе дорогою щастя, допомагав у прийнятті правильних рішень і надихав на великі звершення. Нехай кожен день приносить радість, спокій і гармонію у твоє життя.

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Сьогодні твій особливий день – День Ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, береже тебе від усього лихого та дарує віру, надію й любов. Хай життя буде світлим, а всі мрії стають реальністю. Щастя і Божого благословення тобі!

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